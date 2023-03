Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a declarat, la audierea luni in comisiile de specialitate ale Senatului, ca cele doua companii City Insurance si Euroins nu au fost Alba ca Zapada. El a adaugat ca au fost date amenzi celor doua companii de catre ASF in valoare…

- Dezbaterea apare pe agenda comisiei economice din Senat, de la ora 12.00. In sedinta comuna cu comisiei economica, industrii si servicii si a celei de buget, finante, activitate bancara si piata de capital se vor discuta aspecte relevante referitoare la tarifele de referinta pentru politele RCA, publicate…

- Cat va costa asigurarea auto dupa ce se vor plafona tarifele la polițele RCA. Proiectul pleaca la Guvern spre arobare In urma retragerii autorizației Euroins, cel mai mare asigurator RCA din Romania, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a elaborat un proiect care vizeaza plafonarea tarifelor…

- Valentin Ionescu, directorul general sector Asigurari din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat, sambata, la Digi24, ca Autoritatea a aprobat vineri un pachet de masuri pentru piața de asigurari, in urma intrarii in insolvența a Euroins, pe care il va trimite luni Ministerului…

- In aceeași ședința de consiliu in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis ridicarea autorizației de funcționare și insolvența Euroins, instituția a mai hotarat, tot cu un vot in unanimitate, sa solicite Guvernului sa plafoneze prețurile la asigurarile RCA, au declarat surse familiare…

- Scandal urias pe piata asigurarilor, dupa anuntarea noilor tarife RCA. Pe fondul nemultumirii soferilor fata de majorarile care trec de 40-, liderul PSD Marcel Ciolacu a invocat riscul unui nou faliment de proportii pe piata asigurarilor, iar premierul Nicolae Ciuca i-ar fi cerut explicatii de la seful…

- „Guvernarea lui Ciolacu si Ciuca duce la explozia tuturor preturilor, inclusiv a politelor RCA. Sefii ASF si cei care i-au pus in functii sa explice romanilor de ce se intampla acest lucru si ce au facut pentru a preintampina situatia. Au privit impasibili la problemele de pe piata asigurarilor, au…