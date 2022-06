Nicu Marcu, ASF: Voi propune eliminarea comisionului perceput la contribuția participanților la fondurile de pensii Cine iesea la pensie anul trecut lua mai multi bani din Pilonul II decat cineva care iese acum. Toate cele sapte fonduri de pensii din Pilonul II, unde cotizeaza circa 7,86 milioane de romani, inregistreaza o scadere medie de 6,4% in ultimul an. Este un efect al scaderii valorii titlurilor de stat, care reprezinta 60% din investițiile acestor fonduri, conform Digi 24. Administratorii lor incaseaza un comision, care vine din doua surse: din deducerea unui cuantum din contribuțiile platite și din deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat. Intrebat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cine iesea la pensie anul trecut lua mai multi bani din Pilonul II decat cineva care iese acum. Toate cele sapte fonduri de pensii din Pilonul II, unde cotizeaza circa 7,86 milioane de romani, inregistreaza o scadere medie de 6,4% in ultimul an. Este un efect al scaderii valorii titlurilor de stat,…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,4 miliarde de lei, la 31 martie 2022, in crestere cu 10% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) testeaza tehnologia blockchain pentru imbunatatirea fluxurilor de colectare si de raportare a datelor si informatiilor mentionand ca si-a asumat, incepand cu jumatatea anului 2020, un obiectiv important referitor la accelerarea digitalizarii activitatii institutiei…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 88,47 miliarde de lei, la finalul lunii februarie 2022, in crestere cu 15% fata de nivelul inregistrat la 28 februarie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) preluate de Agerpres.”Investitiile fondurilor…

- Ziua Educatiei Financiare va reprezenta un bun prilej de a celebra in fiecare an importanta acestui domeniu, care are implicatii fundamentale in dezvoltarea economica a societatii romanesti, considera Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara. Fii la curent cu cele mai…

- "Ne confruntam, si poate ca e prea mult spus ne confruntam, dar nu reusim de o buna perioada de timp sa gasim solutii la o chestiune care contamineaza imaginea acestei autoritati si ma refer la acest produs social RCA. (...) In ultimul timp a fost o propunere a Autoritatii de Supraveghere Financiara,…

- Cota de contribuție la Pilonul II de pensii va fi majorata cu un punct procentual de la 3,75%, cat este in prezent, pana la 4,75% incepand cu data de 1 ianuarie 2024, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența pregatit de guvern. Noua creștere a contributiilor la pilonil II de pensii este prevazuta…

- Contribuția la pilonul II de pensii va fi majorata de guvern cu un punct procentual, la 4,75%, incepand din ianuarie 2024, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere pe siteul Ministerului Muncii. Prevederea este cuprinsa in Planul Național de Reziliența și Redresare și…