- SURPRINZATOR… Rudele unei femeie din Ghermanești, ucisa de un tanar teribilist, intr-un accident produs in luna martie a anului 2019, au primit despagubiri record, in urma tragediei! Firma de asigurari Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraților, va trebui sa dea in total nu mai puțin de 260.000…

- Nicu Marcu face tot posibilul sa ramana șef la ASF. Are foarte multe privilegii, bani și putere. In timp ce piața de asigurari arata ca dupa bomba de la Hiroshima, unde sute de mii de pagubiți așteapta de peste 3-4 ani de zile sa incaseze despagubirile de la City Insurance și Euroins prin FGA, unde…

- Conform comunicatului transmis in data de 29.04.2022 de catre CITR, administratorul firmei City Insurance, totalul creanțelor revendicate in cazul City Insurance se ridica la peste 9 miliarde lei (1,8 miliarde euro), fiind inscriși peste 1.600 de creditori la masa credala.In data de 04.09.2023, conform…

- Zeci de mii de șoferi, care au avut mașinile asigurate RCA la City Insurance, asigurator intrat in faliment anul trecut, așteapta de mai bine de un an ca Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) sa le plateasca diferența de bani pentru perioada ramasa neacoperita, dupa ce și-au denunțat asigurarile…

- Unul dintre motivele pentru care șoferii nu s-au grabit sa denunțe polițele RCA la Euroins este ca restituirea diferenței de prima pentru perioada ramasa neacoperita dureaza mult, iar datele comunicate marți de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) confirma acest lucru. FGA a platit pana acum mai…

- Datoriile scandente ale Euroins, fostul lider de piața pe segmentul RCA, aflat in faliment din 9 iunie, insumeaza 600 de milioane de lei la acest moment, insa expunerea potențiala ajunge la 5 miliarde de lei, arata o analiza a CITR, lichidatorul companiei. Suma va fi platita indirect de catre romani,…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a facut plati de 434,3 milioane lei in primele sapte luni, platile efectuate pentru Euroins SA ridicandu-se la 27,2 milioane lei, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.