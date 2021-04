Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a afirmat, marti, ca Biroul permanent a incalcat regulamentul la stabilirea calendarului dezbaterii motiunii simple depuse de social-democrati impotriva ministrului Sanatatii, iar presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si reprezentantii PNL, USR…

- Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a anuntat, luni, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, solicitand sa fie dezbatuta in aceasta saptamana. De altfel, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat astazi ca liberalii vor discuta in partid pentru a vedea daca vor…

- Ședința de la PNL pare una tensionata. Subiectul zilei este ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, caruia unii reprezentanți PNL i-au cerut demisia. Sursele noastre ne transmit ca in timpul ședinței președintele PNL, Ludovic Orban, le-a spus colegilor sai ca menținerea lui Voiculescu in funcție…

- Dupa ce a anunțat ca va cere demiterea ministrului Sanatații in Biroul Politic Național al PNL, deputatul Ben-Oni Ardelean anunța ca a cerut și demiterea prefectului de Timiș, Zoltan Nemeth, dupa „descinderea” Anei Munteanu cu jandarmii intr-un restaurant din Timișoara.

- Liberalii s-au reunit luni intr-o ședința a Biroului Executiv, la ora 10, inainte de ședința coaliției, in care este de așteptat sa fie discutate cele mai recente tensiuni dintre partenerii de guvernare. Premierul Florin Cițu nu participa la aceasta ședința, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO,…

- Ben Oni Ardelean, vicepreședinte al PNL, a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca va cere premierului Cițu demiterea „de urgența” a ministrului Sanatații. Parlamentarul de Timiș vorbește despre aceasta propunere in contextul incidentului de la Spitalul Foișor, incident care „a umplut paharul”.

- La nici doua luni de cand a fost pus in funcție, ministrul sanatații a fost chemat in Parlament, pentru a da explicații cu privire la modul in care a gestionat pandemia. „Autorul dezastrului din sanatate este PSD. Autorii acestei moțiuni au greșit numele: trebuia sa se numeasca „Voiculescu, un pericol…

- Grupul PSD din Camera Deputaților a depus, la Biroul Permanent, o solicitare ca premierul Florin Cițu sa se prezinte in plen, in perioada 15-19 februarie, la Ora Prim-ministrului, pe tema „Bugetul taierilor. Moartea economica a Romaniei”, a anunțat marți liderul deputaților social-democrați, Alfred…