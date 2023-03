Stiri pe aceeasi tema

- Nicu Covaci pleaca din nou in turneu, insa de cinematografe. Pprezinta ”Povestea”, partea sa de adevar, filmul aniversar despre istoria grupului Phoenix, a carui istorie legendarul muzician o duce mai departe. Așa cum au facut-o și foștii sai colegi Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan Țandarica și Ioji Kappl,…

- Cutremur in Romania, in aceasta dimineata. Potrivit INFP, cutremurul cu magnitudinea de peste 4 a fost inregistrat in zona orasului Targu Jiu. Cutremur in Romania, azi, 22 februarie 2022, in zona orasului Targu Jiu. Conform datelor Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), cutremur ul…

- Targu Jiu este zguduit de un nou cutremur. Potrivit INFP, cutremurul din aceasta dimineața a avut magnitudinea de peste 4. Conform datelor Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP) , cutremurul a avut o magnitudine de 4,1 și a fost unul de suprafata . „In ziua de 22.02.2023, 08:25:59 (ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs miercuri, la 8.25, in Gorj, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. Speriati, oamenii au iesit in strada. Seismul s-a produs la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 104km SV de Sibiu, 108km NV de Craiova, 140km V de Pitesti, 163km…

- Un cutremur de 5,7 pe scara Richter, a avut loc in județul Valcea la o adancime de 40 km, la ora 15:16. La scurt timp, au avut loc 2 replici, una de 3.4 pe scara Richter și respectiv de 3.5. Din imagini se aude zgomotul puternic provocat de seism. Primarul orașului Targu Jiu a declarat, in direct, la…

- Seismul cu magnitudinea 5,2, produs luni dupa-amiaza in judetul Gorj, a fost urmat, pana acum, de trei replici, cu magnitudini de 2,4, 2,8 si 3,4 pe Richter, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cea mai importanta replica, de 3,4…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs astazi, 13 februarie, in Romania. Seismul s-a resimtit in Oltenia, in Targu-Jiu, dar si in Craiova. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca in aceasta dupa-amiaza s-a produs in Gorj un seism de 5.2 grade pe…

- Bolt isi consolideaza pozitia de lider pe piata din Romania in 2022 cu serviciile de ride-hailing, micromobilitate si delivery pe care le ofera clientilor. Acesta este al treilea an de crestere, marcat prin extinderea companiei in mai multe orase din tara, dupa cum urmeaza: Ride-hailing – 6 lansari…