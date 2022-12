Nicu Covaci (Phoenix), batjocorit pentru a primi PENSIE: Uniunea Compozitorilor m-a chemat să dau examen Liderul cele mai de succes formații romanești din toate timpurile a relatat, intr-un interviu acordat cu ocazia Zilei naționale, ca la 75 de ani este nevoit sa mențina un program de turnee pentru ca statul roman nu-i acorda o pensie. "Eu nu am o pensie, deși am adus țarii acesteia milioane. Sunt umilit, trebuie sa ma duc zilele astea la Uniunea Compozitorilor, sa dau examen de compozitor. Dupa 50 de ani in care am compus atatea piese și au incasat bani de pe urma lor, mi-au dat și mie o mica particica, este drept. Dar ei nu-și pun intrebarea ca atata timp au incasat niște bani de a mine, pe piese… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- ANCHETA… Dupa publicarea materialului in care a fost descrisa umilința la care a fost supusa o femeie din Pușcași de catre o vecina și nora ei, polițiștii au descins astazi, acasa la agresoare. In timp ce polițiștii și procurorii iși fac treaba prin curtea și casa femeii, zeci de oameni s-au adunat,…

- Turneul național ce include proiecția speciala a filmului Phoenix – Povestea va ajunge și la Timișoara, in cadrul evenimentului din orașul nostru urmand sa fie prezenți fondatorului trupei, Nicu Covaci, Ovidiu Lipan Țandarica și echipa care a realizat acest film. Phoenix: Povestea este un film documentar…

- SITUAȚIE… La Stanilești se muncește de zor, treburile edilitare merg struna, drept dovada ieri o echipa de angajați ai Primariei lucrau cu tragedere de inima pe acoperișul fostului magazin al raposatei cooperații. Ideea este, spun satenii, ca vechile țigle sa fie date jos, pentru ca acolo aleșii locali…

- SENTINȚA… Tribunalul Vaslui a dat sentința in cazul fraților Maftei, trimiși in judecata pentru omor și tentativa de omor. Judecatorii au decis pedepse cuprinse intre 11 ani și 8 luni și 18 ani și 8 luni de inchisoare cu executare și au obligat inculpații sa achite și 17.200 de lei, daune materiale,…

- SARBATOARE…Mare bucurie pentru peste 150 de cupluri din Barlad care aniverseaza in acest an 50 de ani de la casatorie. Pe 29 septembrie, Asociatia CARP „Elena Cuza”, Primaria Barlad si Protopopiatul Barlad au pregatit pentru cele 150 de perechi o nunta ca-n povesti! Au fost multe surprize, cadouri si…

- Manifestarea ,,Intalnirile de la Varatec a capatat, prin ediția a IV-a (30 august-1 septembrie 2022), aura unei tradiții. Inițiata de Revista de Cultura 13 Plus, Asociația „Renașterea” și Biblioteca „G, Bacovia” Buhuși, in parteneriat cu Filiala Bacau a Uniunii Scriitorilor, in acest an a beneficiat…

- APROAPE… Caravana cu ghiozdane minunate, in care preoții Episcopiei Hușilor au pus toate rechizitele necesare, dar și ganduri bune pentru școlarii gata sa porneasca pe drumul invațaturii, a plecat prin județ, catre copiii care au cea mai mare nevoie de acest sprijin! Și nu sunt deloc puțini, intrucat,…