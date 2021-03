Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a declarat luni ca in Bucuresti se poate construi in continuare pe baza Planului Urbanistic General, chiar daca au fost suspendate cele 5 PUZ-uri de sector . „Pentru a risipi confuziile si a combate diverse dezinformari in contextul deciziei CGMB de suspendare a aplicarii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a intalnit, luni, cu toți cei șase primari de sector din București. In cadrul intrevederii cei șapte primari au discutat despre coordonarea dintre ei in rezolvarea problemelor bucureștenilor. „Alegerile s-au incheiat, avem inainte trei ani și jumatate fara…