NICOMI A INAUGURAT AZI AL 23-LEA SHOWROOM DIN ROMANIA , LA ZALAU

- Deputatul Pop Darius alaturi de formațiunile politice AUR din județul Salaj! „In calitate de coordonator politic regional al județelor din nord-vestul Romaniei, am inceput activitatea și in județul Salaj. Am gasit mulți oameni de AUR și la Zalau, unde am ținut o prima ședința prin care vom pune bazele…

- Gazele naturale s-au scumpit din nou in Europa, inclusiv in Romania, dupa ce președintele rus a anunțat ca exporturile sunt condiționate de plata in ruble. Economiștii avertizeaza ca am putea plati mai mult pentru unele produse din import, mai ales pentru alimente. Și industria grea ar urma sa fie afectata,…

- “Romania are suficiente stocuri de alimente si produse neperisabile. Autoritatile sunt in contact permanent cu retailerii”, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El a dat asigurari ca exista suficienta marfa in depozite si magazine. Precizarile vin pe fondul informatiilor privind…

- Criza prin care trece Europa și, implicit, Romania a determinat unii comercianți, producatori sau constructori sa-și largeasca gama de produse/servicii. Sau sa o adapteze la ceea ce ar putea fi nevoile viitoare. Pe mailuri se gasesc acum oferte la produse sau servicii la care puțini se gandeau in vremuri…

- Printmasters este o companie cu capital olandez in plina dezvoltare, cu sediul in Romania, specializata in decorarea și tiparirea de produse industriale și promoționale. Printmasters este activa pe piața europeana din anul 2008 și ofera servicii de calitate excepționala și cu valoare adaugata nelimitata…

- Site-urile care ofera vouchere de reducere sunt din ce in ce mai apreciate și la noi in țara. Este vorba despre oportunitați importante de a cumpara online produse de foarte buna calitate, de la cele mai importante magazine online din Romania.

- nPotrivit datelor furnizate de catre cei de la Eurostat, Romania ocupa locul 5 in topul țarilor din Europa dupa suprafața utilizata in agricultura, cu cifre uimitoare de 13,5 milioane de hectare. Cu toate acestea, țara noastra produce intern suficient cat sa satisfaca cererile de consum ale romanilor,…