- Nicolo Napoli (59 de ani) a acordat un interviu in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, dupa ce azi a devenit oficial antrenorul principal al nou-promovatei FCU Craiova. Tehnicianul italian a semnat un contract pana la finalul campionatului, cu posibilitatea de a-și prelungi ințelegerea pentru inca…

- Nicolo Napoli, 59 de ani, a revenit, oficial, la FCU Craiova! Este al 8-lea mandat al italianului in Banie. „Tehnicianul italian, in varsta de 59 ani, a semnat un contract cu gruparea alb-albastra pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-și prelungi ințelegerea pentru inca un an”, a comunicat…

- FCU Craiova a emis astazi un scurt comunicat pe pagina de Facebook in care a oficializat numirea lui Nicolo Napoli la carma echipei. Reamintim ca tehnicianul de 59 de ani a venit de cateva zile bune in Banie si i-a antrenat pe jucatorii formatiei de pe locul 14 din Liga 1. El nu a putut sa semneze atunci…

- U Craiova 1948 a anuntat, vineri, într-o postare pe Facebook, ca a reziliat unilateral contractele cu jucatorii Hugo Vieira, Mamadou Bagayoko, Pedro Machado si Armin Gremsl.Atacantul portughez Hugo Vieira (33 ani) a adunat 9 partide în acest sezon, marcând un gol, cel al primei…

- GSP.ro a informat aseara in exclusivitate ca Nicolo Napoli nu vrea sa semneze oricum cu FCU Craiova și ca i-a pus doua condiții lui Adrian Mititelu. Șefii de la FCU Craiova au reacționat in urma articolului. Surse autorizate GSP au dezvaluit ieri ca Napoli a condiționat semnarea noului acord de readucerea…

- Nou promovata FCU Craiova a inceput curatenia in lot, iar primul cap cazut a fost cel al lui Marko Gajic. Originar din Belgrad, fundasul central nu s-a integrat in defensiva gruparii din Banie, el fiind autorul mai multor gafe impardonabile, din care s-au primit goluri. Marko Gajic a evoluat in 17 meciuri…

- Flavius Stoican, 44 de ani, s-a desparțit ieri de FCU Craiova, la capatul a doar 28 de zile de mandat. Astazi, și secundul sau, Bobi Verdeș, 40 de ani, a spus „adio” gruparii din Banie, nedorind sa ramana ca interimar pentru etapa din week-end cu Sepsi. Fostul atacant și-a urmat prietenul și colaborator,…