- FCU Craiova a pierdut, scor 0-2, disputa cu FCSB si ocupa penultimul loc in clasamentul Superligii. Tehnicianul oltenilor, Nicolo Napoli, aflat la cel de-al doilea joc de la revenire, a indicat marea problema a echipei sale. Italianul se bucura de faptul ca intrecerea interna s-a oprit pentru doua sapatamani…

- Confruntarea cu FCU 1948 Craiova a adus, pe langa bucuria unei noi victorii, si satisfactia ca celalalt mare obiectiv al clubului de pe litoral pe langa crearea unei mentalitati de invingatori promovarea tinerelor talente da roade in continuare. Farul Constanta a inceput in forta returul Superligii,…

- Mirel Radoi (41 de ani), antrenorul de la CSU Craiova, a comentat victoria cu Hermannstadt, 2-0, din grupele Cupei Romaniei. „Sunt mulțumit de victorie, este prima partida dupa mult timp in care nu primim gol. Am suferit la posesie, dar așa am pregatit meciul, ca Hermannstadt sa nu joace foarte multe…

- CSU Craiova s-a impus cu 2-1 in fața celor de la FCSB și și-a consolidat locul 4 in clasamentul Superligii. In timpul reprizei secunde, Mirel Radoi le-a dat jucatorilor o foaie A4 pentru a urmari noile indicații. In cadrul conferinței de presa de la finalul meciului cu FCSB, Mirel Radoi a fost intrebat…

- Univ. Craiova - FCSB, SuperMeciul etapei a unsprezecea din ediția 2022/2023 a SuperLigii, reprezinta primul moment in care Mirel Radoi devine adversarul clubului roș-albastru, intr-o perioada in care ambele echipe au nevoie de trei puncte pentru a depași o pasa dificila și a se apropia de locurile de…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut o conferința de presa inaintea derby-ului cu CSU Craiova din campionat. CSU Craiova - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi 1, Prima 1 și OrangeSport 1. Tehnicianul a prefațat duelul impotriva…

- CS Mioveni joaca azi cu U Cluj, de la ora 18:00 pe Stadionul Orașenesc. Partida conteaza pentru etapa a 10-a a Superligii.Elevii lui Flavius Stoican au un moral bun, inaintea jocului, avand in vedere victoria din etapa trecuta, cu Sepsi. De partea cealalta, U Cluj vine dupa o remiza, acasa, 1-1 cu FC…

- Jovan Markovic a fost protagonistul a doua dintre golurile Universitatii Craiova in victoria cu Farul, scor 4-3 , asta intr-o zi foarte speciala pentru el. Atacantul de 21 ani a devenit tatic de baiat cu doar cateva ore inaintea partidei, iar fericirea a fost uriasa. „Ma bucur foarte mult ca am reușit…