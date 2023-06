Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul italian Nicolo Napoli i-a cerut lui Mititelu 60.000 de euro in schimbul rezilierii contractului inaintea termenului scadent, 30 iunie Este din nou scandal la FCU Craiova. Suporterii au inceput sa-i reproșeze lui Adrian Mititelu (55 de ani) faptul ca a anunțat desparțirea de Nicolo Napoli…

- E alarma la Hermannstadt: FCU Craiova insista pentru Marius Maldarașanu, 48 de ani! Din informațiile GSP, Mititelu vrea sa scape in vara de Nicolo Napoli (61) și l-a pus in capul listei pe Maldarașanu, caruia ii expira contractul cu sibienii la finalul acestui campionat. FCU Craiova insista pentru Marius…

- Nicolo Napoli, antrenorul formației FC U Craiova, a tras concluziile dupa meciul caștigat cu Chindia Targoviște, scor 1-0, in etapa a 6-a din play-out-ul Superligii. Dupa victoria cu Chindia Targoviște, scor 1-0, FC U Craiova a ramas pe primul loc in clasamentul play-out-ului Superligii și are șanse…

- FCU Craiova a parasit Cupa Romaniei dupa ce a pierdut la limita, scor 0-1, in sferturile de finala, la Arad, in fața formației UTA. Unicul gol din partida de marți seara, de pe stadionul „Francisc Newman“, a fost marcat de Postolachi (’16). UTA: Kucher – Vuksevic, Benga, Chindriș (’74, Hohallari), Roger…

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova 1948, ar fi gasit antrenorul pe care ar vrea sa-l instaleze la vara pe banca gruparii din Banie. Gazeta Sporturilor anunța in exclusivitate faptul ca Mititelu vrea sa-l dea afara pe Nicolo Napoli (61 de ani) și sa-l inlocuiasca pe italian cu Nicolae…

- Nicolo Napoli a oferit prima reactie, dupa ce FC U Craiova 1948 a fost invinsa categoric de Sepsi, in duelul decisiv pentru play-off. Antrenorul oltenilor sustine ca echipa sa a prestat un joc extrem de modest, pentru care nu ar fi meritat victoria. FC U Craiova 1948 a ratat calificarea in play-off.…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, s-a declarat dezamagit de prestatia echipei sale din partida cu Hermannstadt. Tehnicianul italian sper sa regleze jocul pana joi, cand va avea loc „finala“ pentru play-off, contra covasnenilor de la Sepsi, la Sf. Gheorghe. „Nu am facut un meci bun. Am…

