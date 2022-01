Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul italian Nicolo Napoli este noul antrenor al echipei de fotbal U Craiova 1948, a anunțat, vineri, gruparea olteana, într-un scurt comunicat."Tehnicianul italian, în vârsta de 59 ani, a semnat un contract cu gruparea alb-albastra pâna în vara acestui…

- Nicolo Napoli, 59 de ani, a revenit, oficial, la FCU Craiova! Este al 8-lea mandat al italianului in Banie. „Tehnicianul italian, in varsta de 59 ani, a semnat un contract cu gruparea alb-albastra pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-și prelungi ințelegerea pentru inca un an”, a comunicat…

- FCU Craiova a emis astazi un scurt comunicat pe pagina de Facebook in care a oficializat numirea lui Nicolo Napoli la carma echipei. Reamintim ca tehnicianul de 59 de ani a venit de cateva zile bune in Banie si i-a antrenat pe jucatorii formatiei de pe locul 14 din Liga 1. El nu a putut sa semneze atunci…

- Nicolo Napoli (59 de ani) și-a luat in serios rolul de antrenor, deși nu a semnat inca angajamentul cu nou-promovata FCU Craiova 1948. Tehnicianul italian așteapta ca Adrian Mititelu jr. sa revina din SUA, unde petrece ultimele zile de vacanța, deoarece este singurul om din club cu drept de semnatura,…

- Nou promovata FCU Craiova a inceput curatenia in lot, iar primul cap cazut a fost cel al lui Marko Gajic. Originar din Belgrad, fundasul central nu s-a integrat in defensiva gruparii din Banie, el fiind autorul mai multor gafe impardonabile, din care s-au primit goluri. Marko Gajic a evoluat in 17 meciuri…

- SCMU Craiova si Timisoara se pregatesc de o perioada extrem de complicata acum, pe finalul anului, iar partea interesanta este ca cele doua formatii se intalnesc de trei ori in 12 zile. Daca weekendul acesta, in Banat, va avea loc meciul din campionat, in datile de 23, respectiv 29 decembrie se vor…

- Eugen Trica este, incepand de marti, 9 noiembrie, noul antrenor al echipei de Liga I FC U Craiova 1948. Tehnicianul a semnat deja contractul cu nou-promovata din Banie. Eugen Trica il inlocuieste pe Flavius Stoican, care si-a reziliat contractul cu gruparea condusa de Mititelu jr. pe 3 noiembrie. Foto:…

- Informații-șoc din Banie, obținute de GSP.ro! Flavius Stoican ar putea fi demis azi de la FCU Craiova, la nici o luna de cand a fost instalat ca antrenor principal, pe 6 octombrie! Surse autorizate au precizat pentru GSP.ro ca astazi va fi o ședința de urgența la sediul nou-promovatei, la capatul careia…