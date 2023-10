Stiri pe aceeasi tema

- Nicolo Fagioli este in centrul unui scandal de amploare in Italia, fotbalistul celor de la Juventus riscand trei ani de suspendare și o amenda de 25.000 de euro pentru pariurile sportive efectuate cel mai probabil pe platforme clandestine, informeaza rmc.fr.

- Dupa ce Parchetul din Torino a anunțat ca desfașoara o ancheta privind dependența de pariuri a mijlocașului lui Juventus, Nicolo Fagioli, procuratura a decis sa ia masuri similare in cazul lui Zaniolo și Tonali, ridicandu-i direct din cantonament!Conform informațiilor furnizate de Fabrizio Romano,…

- Dupa ce Parchetul din Torino a anunțat ca il ancheteaza pe Nicolo Fagioli (22 de ani), mijlocașul lui Juventus, pentru ca e dependent de pariuri, in Italia se spune ca un jucator mult mai important al squadrei azzurra mizeaza pe meciurile echipei sale. Parchetul din Torino a deschis o ancheta impotriva…

- Nicolo Fagioli (22 de ani), mijlocașul lui Juventus, a intrat in atenția Procuraturii dupa ce a fost prins ca folosea platforme ilegale pentru a miza pe diverse evenimente sportive. Italianul ar putea fi suspendat pe o perioada de pana la trei ani! Scandalurile se țin lanț la Juventus. Exclusa din Europa,…

- Patronii stației GPL din Crevedia raman in arest preventiv inca 30 de zile.In referatul procurorilor cu propunere de prelungire a masurii arestarii preventive s-a retinut ca „inculpatii, in decursul unei perioade de timp de cel putin 3 ani, au promovat in cadrul societatii, in mod sistematic, o politica…

- Depistat pozitiv la testosteron, Paul Pogba (30 de ani) a admis intr-o discuție cu oficialii lui Juventus ca a luat un supliment (ce conținea substanța interzisa) la Miami, la sfatul unui medic care ii este prieten. Risca 4 ani de suspendare. In timp ce in cazul Simonei Halep se lua o hotarare, Paul…

- Un tanar din raionul Soroca, fara un loc de munca stabil, a fost amendat de magistrații judecatoriei Soroca pentru apel fals la Serviciul Unic de Urgența 112. In luna iulie, acesta, fiind in stare de ebrietate a telefonat la miez de noapte la serviciul unic ”112”, comunicand ca a omorat un barbat. Oamenii…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a patru barbati acuzati de trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, incepand cu luna noiembrie 2022, inculpatii au vandut cocaina si canabis consumatorilor din Mehedinti. Unul dintre inculpati a fost arestat preventiv la sfarsitul lunii…