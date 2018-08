Eugen Nicolicea și Virgin Guran au inceput un schimb de replici acid dupa ce liberalul a declarat ca exista posibilitatea ca președintele Klaus Iohannis sa caștige din primul tur alegerile prezidențiale de anul viitor.

Virgil Guran: "Exista aceasta șansa ca Iohannis sa nu ajunga in turul doi, in sensul sa caștige din primul tur ca sa nu mai fie turul al doilea. Sigur va candida, noi nu ne dam cu parerea, e treaba lor ce fac in coaliție, pe cine scot sa candideze. Noi suntem preocupați de candidatura lui Klaus Iohannis și va spun cu certitudine ca va fi iar președintele Romaniei."