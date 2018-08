Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala (CCR) a stabilit pentru 14 august termenul de transmitere a punctelor de vedere de catre partile din sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind conflictul juridic presedinte-premier, au declarat pentru News.ro surse oficiale. Dupa transmiterea punctelor de vedere ale partilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre prim-ministru Romaniei si Presedintele Romaniei, contestand desemnarea lui Paul Stanescu pentru conducerea operativa…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege, cu 79 de voturi "pentru" si 33 de voturi "impotriva".…

- Sute de persoane protesteaza, miercuri, in Piata Victoriei, in urma deciziei Curtii Constitutionale in cazul procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii scandeaza lozinci impotriva PSD si a judecatorilor Curtii Constitutionale. "Curtea Constitutionala a Romaniei a…

- Calin Popescu Tariceanu a spus, miercuri, dupa decizia luata de Curtea Constitutionala cu privire la conflictul constitutional dintre ministrul Justitiei si presedintele Iohannis, ca Laura Codruta Kovesi are "mentalitate de procuror comunist" care nu are ce sa caute in functii publice. …

- Curtea Constituționala arata, în comunicatul oficial privind decizia de existența a conflictului instituțional între președinte și ministrul Justiției, ca șeful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins ca inadmisibila sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat, miercuri presedintele CCR, Valer Dorneanu. Legea, care face parte din pachetul legilor justiției, a fost trimisa deja…