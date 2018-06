Nicolicea, despre restricțiile pentru jurnaliști în Parlament: Aveți grijă la comportament pe viitor Deputatul PSD i-a avertizat pe jurnaliști „sa aiba grija la comportament pe viitor”. „Avand in vedere comportamentul pe care l-au avut invitații și reprezentanții presei. S-a cautat sa se evite astfel de incidente. Nu știu, vi s-a parut normal sa nu se poata sa se treaca dintr-un loc in altul, sa incurce, cine a incurcat traseul unui premier și a unui președinte. Alta data, pe viitor aveți gria de comportament. Deci aceasta este o atitudine eronata. Aveți dumneavoastra jos la P (etaj – n.r.) toate dotarile. Exista sala presei, aveți tot ce va trebuie acolo? Și dumneavoastra stați tolaniți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

