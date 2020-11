Nicolette Orghidan: Versul se-ndrăgosti de-o…poezie Falsa. Ca nici nu știi ce-i falsa: poezia ori iubirea? Viața-n sine sau calea lui Alter Ego care se pare c-a pornit la drum, acum in miezul nopții de Sf. Andrei? E „Cap de iarna” care pare ca-și cere niște drepturi: poezie sau cuvantul neumblat? Sfarșit de inceput, ori un inceput al inevitabilului sfarșit? De orice o fi el : de drum, de dragoste, de pace, ori razboi? E versul cutia de valori a sentimentelor, e gandul, fructul unei idei. Și cum ideea nu poate fi falsa (ca a existat, și…minune, inca exista!), nici gandul, acest nebun al timpului nu poate fi decat adevarat. Ca el, Gandul, intalni… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

