Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au intrat in atenția tuturor de cateva zile bune, asta dupa ce au postat mai multe momente impreuna, unele dintre ele fiind destul de apropiate. Bineințeles, intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca formeaza sau nu o relație, iar noi avem declarațiile…

- Este sau nu Amna pregatita de o noua relație. De cand a divorțat de tatal copilului ei in urma cu 3 ani, artista este singura, insa este gata sa inceapa un nou capitol in ceea ce privește viața amoroasa. Intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, cantareața a recunoscut ca este pregatita de o noua…

- Doinița Oancea are un nou iubit și a fost surpriza cand se saruta cu el in parcarea unui mall din Capitala, scrie mediaflux.ro. Actrița nu a ezitat sa aiba gesturi tandre in vazul tuturor.La inceputul anului trecut, Doinița Oancea s-a desparțit de barbatul cu care a avut o relație timp de 5 ani și care…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alex Velea a marturisit cum l-a ajutat Antonia sa devina bogat. Ce a dezvaluit indragitul artist, dar și de ce nu reușea sa țina de banii pe care ii avea pana sa intre intr-p relație cu vedeta.

- Simona Nae a ascuns faptul ca este insarcinata, iar acum, dupa șase luni de la naștere, artista a dezvaluit totul. In excluxivitate pentru Antena Stars, solista a marturisit de ce nu a vrut sa afișeze faptul ca a devenit mamica.

- Minodora a povestit motivul pentru care s-a desparțit de Catalin Arabu, cel langa care a cunoscut succesul. Invitata la emisiunea online „In oglinda”, gazduita de Mihai Ghița, artista a vorbit și despre fosta relație, in urma careia a suferit enorm. Timp de 5 ani, Minodora a avut o relație cu Catalin…