Gheorghe Turda traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Nicoleta Voicu, o tanara cu 23 de ani mai mica decat el. Deși ii desparte o diferența destul de mare, cei doi se ințeleg de minune, iar artistul se mandrește cu o asemenea prezența. Nicoleta a mers alaturi de cantarețul de muzica populara la o petrecere […] The post Nicoleta Voicu, iubita lui Gheorghe Turda, in minijup și tocuri cui! appeared first on Cancan.ro .