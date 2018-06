Nicoleta Radu (PAID): Peste 7 milioane de locuinte ar fi complet descoperite in cazul unui cutremur major

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur major, asemanator celui din 1977, ar omori peste 4.000 de oameni in București. Estimarea aparție Bancii Mondiale, iar managerul de țara al institușiei susține ca este ingrijorator faptul ca cea mai mare parte a PIB-ului Romaniei este produsa in zona cea mai expusa seismelor. In 1977, peste…

- Anul trecut un utilizator de internet a consumat peste 1,4 GB/luna pe parcursul anului 2017, aproape dublu fata de anul precedent, in timp ce timpul alocat convorbirilor pe mobil, dar si numarul mesajelor SMS au scazut, informeaza ANCOM. Datele prelucrate de Autoritatea Nationala pentru…

- Maluma "BABY" este, din nou, pe val, caci ultima sa piesa, Marinero", pare sa fie una dintre senzațiile acestei veri. Melodia face deja furori, reușind sa adune peste zece milioane de vizualizari pe YouTube, in doar doua zile de la lansare.

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat ca va tipari carduri noi, deoarece unele documente vor expira. ”Romanii detin peste 14 milioane de carduri de sanatate, dintre care aproape doua milioane nu au fost inca activate de titulari”, potrivit Casei Nationale de Asigurari de Sanatate…

- Apicultorii vor primi in acest an un sprijin in cuantum de 33,4 milioane lei prin Programul national apicol, aceeasi suma urmand a fi virata si anul viitor, potrivit unui proiect de Hotarare publicat de Ministerul Agriculturii.

- Moscova considera ca pozitia statelor membre UE privind cazul Serghei Skripal, fostul agent rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic de uz militar, este una una imprevizibila si agresiva, a declarat, sambata, Kremlinul.