Stiri pe aceeasi tema

- Schimbare radicala de abordare in gestionarea pandemiei. PSD considera ca masurile pentru prevenirea celui de-al V-lea val al pandemiei, prezentate de ministrul sanatații, Alexandru Rafila, marcheaza o schimbare profunda in gestionarea pandemiei de catre autoritațile...

- Vulpița a disparut din viața publica. Aceasta nu a mai postat imagini pe rețelele de socializare, așa ca mulți s-au intrebat ce s-a intamplat cu ea. Fosta vedeta a devenit mama pentru a doua oara. Ea a pastrat discreția și nu a mai imparțit detalii din viața ei personala cu internauții. Cum arata Vulpița.…

- Operata la Viena pentru problema la glezna care a forțat-o sa se retraga din finala la bârna din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Larisa Iordache a vorbit cu fanii, pe Instagram, despre starea sa de sanatate dupa a șaptea intervenție chirurgicala din cariera."Ma simt foarte bine…

- Cristina este cea de-a doua concurenta din ediția acestei seri a emisiunii I.A Cu Stil a Iuliei Albu. Ei bine, tanara nu este una oarecare, deoarece a avut parte de o transformare de zile mari. Așa cum bine știm cu toții, creatoarea de moda este o fire nonconformista, astfel ca schimbarile de look pe…

- Giulia Anghelescu se apropie de varsta de 40 de ani și este mama a doi copii, insa asta nu o oprește din a avea grija de aspectul ei fizic. Artista se lauda cu un trup superb, dar și cu o imagine de tipa cool, care atrage toate privirile. Ei bine, dupa cum știm, este adepta schimbarilor de look tot…

- ​Aproximatiiv 3% dintre utilizatorii rețelelor sociale spun ca au avut probleme la locul de munca din cauza postarilor lor, aproape unul din șase (16%) s-a certat cu cineva apropiat din cauza comentariilor pe care le-a distribuit online. În întreaga lume, mai mult de unul din cinci (22%)…

- Marte, planeta acțiunii și a determinarii, ajunge astazi in zodia sa de domiciliu nocturn, in Scorpion, dupa o perioada de doi ani. In timpul acestui tranzit, care va dura pana pe 13 decembrie, vom pune multa pasiune in acțiunile noastre și vom duce o adevarata lupta interioara pentru transformare și…

- Lino Golden și-a luat fanii prin surprindere, caci a aparut pe internet cu o noua schimbare de look. Artistul s-a afișat in fața admiratorilor cu o totul alta imagine, una neașteptata, dar care i se potrivește de minune.