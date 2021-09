Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Radu Tudor a sancționat, pe Facebook, graba cu care care conducerea Parlamentului a vrut sa se intalneasca, in miez de noapte, pentru a stabilit calendarul pentru moțiunea de cenzura. "E vineri, ora 23,15 si se reuneste Biroul Permanent la parlament pentru un interes politic. Pentru…

- Noaptea trecuta, un barbat a cazut intamplator de pe geamul apartamentului sau de la etajul opt. Totul s-a intamplat pe strada Hotinului din orașul Cernauți, Ucraina. El a reusit sa se apuce cu mainile de antena parabolica a vecinei de la etajul sapte.

- Noaptea trecuta, 15 iulie, ora 00:50, pe Drumul Județean 108C, in localitatea Plesca, s-a produs un accident de circulație, soldat cu ranirea ușoara a unui conducator auto, aflat sub influența bautorilor alcoolice. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca, un tanar, in varsta de 25 de…

- Prilej de bucurie pentru cei aproximativ 2200 de locuitori ai satului Isacova, raionul Orhei. Sistemul de iluminat stradal, un amplu proiect realizat de echipa Consiliului Raional Orhei și primarii localitaților din raion, a fost finalizat și dat in exploatare.

- Barbatul in varsta de 27 de ani ranit in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia si internat in Constanta sustine ca starea sa de sanatate nu este asa de buna cum a anuntat compania, el precizand ca se deplaseaza foarte greu si ca o fractura de os nu se poate repara in cateva zile. La randul sau,…

- O groapa uriașa a aparut la intersecția dintre bulevardul Ștefan Cel Mare și strada Ismail din centrul Capitalei, asta deși strada a fost recent renovata. ”Noaptea au turnat asfalt, nicio zi nu a ținut... Dar pentru reparația automobilului cine va plati daca nimerești in groapa?”, se intreaba martorul…

- Silvia Chifiriuc, tu nu știi ca graba strica, in general, treaba? Soția lui Petre Roman a demonstrat ca este o fire independenta și ca poate sa le faca pe toate, insa a cam „comis-o” in trafic. Celebra cantareața a incalcat legea chiar pe strazile din București, iar ipostazele controversate cu ea surprinse…

- Guvernul a adoptat noi masuri de relaxare a restrictiilor care intra in vigoare de la 1 iulie. Va creste numarul participantilor la petreceri, restaurantele, cafenelele si barurilor vor fi deschise pana la 2, iar pensiunile vor putea caza turisti la capacitate maxima.