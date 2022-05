Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu știe cat de important este timpul de calitate alaturi de bunii sai prieteni, insa nu acorda aproape deloc importanța regulilor de circulație. In timp ce se afla cu cei mai buni amici, fostul fotbalist a dat dovada ca nimic nu le poate intrerupe conversația palpitanta! Iata cum l-au surprins…

- Gabi Oprea Jr, iși permite orice atunci cand este cu bunul sau prieten, astfel ca paparazzii SpyNews l-au surprins in flagrant! Ei bine, baiatul fostului ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, nu doar ca a incalcat regulile de circulație, ci nu a respectat nici bunele maniere, fiind chiar la…

- Familia Elenei Udrea a fost zguduita de sentința primita de blondina. Fostul ministru a fost reținut in Bulgaria, iar acum avocații sai incearca sa o scape de inchisoarea in Romania. Ce face in tot acest timp iubitul femeii? Omul de afaceri a fost surprins recent pe strazile din Capitala. Cum iși petrece…

- Alexandru Ciucu nu are de ce sa duca grija parinților sai! Deși au o varsta mai inaintata, cei doi inca iși rezolva de unii singuri treburile, fiind de cele mai multe ori sprijin unul pentru celalalt. Iata unde și cum i-au surprins paparazzii SpyNews in plina zi!

- Dan Diaconescu este foarte atent atunci cand iși alege cercul de prieteni, astfel ca atunci cand are puțin timp liber știe cum sa profite la maxim de el. Iata cum l-au surprins paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, dar mai ales cu cine și unde!

- Sa fie vorba de o noua cucerire a lui Gabriel Torje? Jucatorul de la Dinamo a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei misterioase brunete la un restaurant de lux din Capitala. Cei doi au petrecut minute bune impreuna, iar drept dovada…

- Ce-i drept, in ultima vreme Adrian Mutu a cam ieșit din lumina reflectoarelor, insa asta nu-l oprește pe fostul fotbalist sa arate bine in orice moment al zilei și sa se preocupe la maxim de imaginea sa. Iata cum l-au surprins paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro.

- Andrei Sota are foarte mare grija cum iși gestioneaza timpul, astfel ca nu-și "permite" sa piarda inutil nici macar un minut. Iata ce activitați face fiul de milionar cat timp personalul unei benzinarii se ocupa in totalitate de aspectul bolidului sau de lux! Ipostazele neașteptate in care a fost surprins…