Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit si Germania sunt primele țari europene in ceea ce priveste ajutorul militar pentru Ucraina si tarile cu cele mai mari bugete pentru aparare, de 74,9 miliarde de euro si, respectiv, 66,8 miliarde de euro in 2023, potrivit Institutului International de Cercetare pentru Pace de la Stockholm.…

- Ema Oprișan și Razvan Kovacs au participat la Insula Iubirii, unde ai trecut prin cel mai mare test al relației lor. Fostul concurent a fost acuzat ca nu est un tata implicat pentru fiul sau vitreg, iar acum, vedeta arata contrariul. Tatal și micuțul Noah au o relație frumoasa, armonioasa, inclusiv…

- Carmen Grebenișan are o vara plina, pe care și-o imparte intre proiectele sale și cateva vacanțe. Recent, influencerul s-a intors dintr-o croaziera, iar in prezent se afla in București.

- O bubuitura misterioasa auzita in Marea Mediterana, in arhipelagul toscan si in Corsica, pe care autoritatile, localnicii si turistii au atribuit-o initial unui seism, ar fi putut fi provocata de caderea unui meteorit, au declarat joi specialistii, citati vineri de AFP, relateaza Agerpres.

- Ravnit de milioane de femei, Brad Pitt primește o lovitura de la cea pe care o iubește poate cel mai mult: gestul facut de fata saUna dintre fiicele actorilor Angelina Jolie si Brad Pitt a depus documentele pentru a elimina in mod legal "Pitt" din numele ei in ziua in care a implinit 18 ani, informeaza…

- Nicoleta Nuca s-a desparțit de Alex Ursache, deși aveau planuri de nunta. Artista a anunțat pe rețelele de socializare ca decizia nu a fost una impulsiva, ci una gandita și asumata, luata de comun acord.

- Simona Halep iubeste din nou?! S-a aflat cine l-ar fi inlocuit pe Toni Iuruc, fostul sot al sportivei.Simona Halep si Toni Iuruc au fost casatoriti mai putin de un an. Au anulat nunta in ultima clipa si au divortat.Vezi AICI cine ar fi barbatul misterios din viata Simonei Halep...