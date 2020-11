Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost o zi emoționanta pentru Vulpița. Tanara ajunsa in București a mers pentru prima data la ecografie in Capitala pentru a vedea ce mai face copilul din burtica și daca totul este in parametrii! Primele imagini cu burtica de gravida!

- O vedeta de la Pro TV va deveni mama pentru a doua oara. Deși fanii nu se așteptau ca aceasta iși dorește sa-și mareasca familia, iata ca acest lucru s-a intamplat! Cum a ales sa dezvaluie tuturor vestea cea buna? Insarcinata pentru a doua oara! O vedeta Pro TV va deveni mama in curand Fanii […] The…

- Antonia, de ce ne ții atat de jar? Spune-ne clar și gata. Ești sau nu gravida?! Ei bine, aceleași intrebari stau și pe buzele fanilor, caci, imaginile postate de iubita lui Velea pe rețelele de socializare sunt tare interpretabile! Vedeta s-a fotografiat doar in sutien și cu abdomenul la vedere! Oare…

- Carmen de la Salciua iubește din nou dupa desparțirea de Culița Sterp? Cantareața și-a pus admiratorii pe ganduri printr-un mesaj controversat, mulți dintre ei intrebandu-se daca nu cumva celebra manelista are un nou iubit!

- Asta da surpriza! Antonia și-a șocat fanii, dupa ce a aparut pe rețelele de socializare cu burtica de gravida. Iata ce anunț a facut Daniel Buzdugan in legatura cu frumoasa cantareața!

- Smiley și Gina Pistol au plecat in urma cu aproximativ 24 de ore in Grecia, cele doua vedete alegand sa iși petreaca vacanța alaturi de doi prieteni foarte buni: Speak și Ștefania, iubita lui.

- O cunoscuta cantareața le-a facut o surpriza de proporții celor care o urmaresc pe rețelele de socializare! Solista le-a ascuns sarcina o buna perioada, iar acum fanii ei s-au trezit peste noapte cu o fotografie cu aceasta cu burtica de graviduța la vedere. Despre cine este vorba? O cunoscuta cantareața…