- De cand e indragostita, Nicoleta Nuca parca a uitat de toți și toate, iar atunci cand au fost imparțite regulile, ea a cam ”lipsit! Paparazzii Spynews.ro au surprins-o in plina zi și iata ce a facut vedeta in strada alaturi de iubit!

- BERBECAveti nevoie de ceva mai mult timp ca de obicei, pentru a intelege importanta unor evenimente in viata voastra. Este posibil sa va confruntați cu unele probleme legate de finanțe sau de unele planuri care nu ies asa cum va doriti.

- Alina Eremia a facut senzație pe scena inca de cand era mica. Vedeta a știut ca vrea sa fie in lumina reflectoarelor și a cucerit o lume intreaga cu participarea la Eurovision Junior, in 2005.

- Familia Oanei Lis se marește! Da, ați auzit bine, insa nu e vorba despre un viitor copil, ci despre un frate. Vedeta a aflat ca tatal sau a mai avut un copil, iar acum e pregatita de prima intalnire cu el!

- La trei ani de la nunta cu Alex Ashraf, se pare ca OanaZavoranu este pregatita sa fie mama. Bruneta a susțiut tot timpul ca nu estefacuta sa fie mama și prefera sa aiba pisici, insa iata ca s-a razgandit.Intr-un live pe care l-a facut impreuna cu soțul ei, pe Instagram, Oana a raspuns curiozitaților…

- Cleopatra Stratan a implinit 18 ani! Exclusiv pentru OK! Magazine!, tanara artista a dezvaluit ce planuri de viitor are, unele tin de viata profesionala, altele de cea personala in care este implicat si iubitul ei, Edward Sanda.

- Dana Rogoz va implini peste cateva zile 35 de ani, iar cu aceasta ocazie, actrița a postat un mesaj pe Instagram. Vedeta a ținut sa le impartașeasca fanilor ceea ce simte. Aceasta este sigura ca ceva neprevazut i se va intampla, odata cu implinirea acestei varste. „Luna asta fac 35 de ani. Și de vreo…

- "Am putea sa invațam sa fim mai eficienți, mai economi, mai reținuți, mai interiorizați, sa ne focalizam pe interiorul nostru, sa-l exploram mai mult, sa ne lipsim de lucrurile care sunt de parada, de fațada! Și uite cum intr-un an cu accent pe multiplicare, 2020, noi invațam reducția 2020 - zerourile…