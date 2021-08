Nicoleta Nuca este in culmea fericirii! Cantareața de 27 de ani s-a logodit cu iubitul sau, toboșarul Alex Ursache, dupa o relație de patru ani. Cererea in casatorie a fost extrem de romantica și a venit in vacanța pe care cei doi o petrec chiar in aceste zile la Istanbul,... The post Nicoleta Nuca, ceruta de soție la Istanbul. Cum arata inelul de logodna appeared first on Tabu .