Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Molnar a facut primele declarații dupa ce s-a casatorit cu partenerul ei de viața. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a spus marele ”DA” in cadrul unei ceremonii restranse, la Cluj. Aceasta este insarcinata in 5 luni.

- Bucurie de nedescris pentru fanii Nicoletei Molnar de la Insula Iubirii. Fosta concurenta a show-ului de pe Antena 1 a postat pe contul sau de Instagram imagini cu ea insarcinata in 23 de saptamani. Ipostazele emoționante au starnit imediat reacțiile celor care o urmaresc, iar mesajele frumoase au curs…

- Bucurie de nedescrie pentru Laura Micovschi. Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a devenit mamica, in urma cu puțin timp. Spynews a aflat in exclusivitate detalii despre cel mai important moment din viața indragitei vedete. Iata și ce nume special a ales Laura Micovschi pentru micuțul ei

- Veste mare in showbiz. Cristina Cioran se pregatește ca in doar cateva luni sa-și stranga copilul in brațe, asta dupa ce a anunțat ca e gravida! Ce spune vedeta la Antena Stars despre sarcina.

- La o luna dupa naștere, Alexandra Diaconescu a aparut pentru prima data cu fetița ei pe micile ecrane. Fosta ispita de la Insula Iubirii a avut parte de complicații la naștere și a dezvalut ca nici primele saptamani cu cea mica nu au fost ușoare. Proaspata mamica a suferit o depresie postnatala.

- Mari, fosta concurenta de la Insula Iubirii, și iubitul ei au fost invitați la Showbiz Report de la Antena Stars, acolo unde au vorbit despre realația lor, dar și despre planurile pe care le au impreuna. Totodata, vedeta a facut declarații și despre... sarcina.

- Lili Sandu și-a dorit foarte mult sa devina mama, iar visul i s-a indeplinit in urma cu 6 luni, atunci cand l-a nascut pe baiețelul ei. Iata cum se descurca vedeta in rolul de parinte, dar și cine ii ofera cel mai mult ajutor.

- Cristi de la Insula Iubirii ascunde o adevarata drama in spatele barbatului puternic pe care toata lumea il vede la televizor și in mediul online. Tatal acestuia a murit in urma cu mai multe luni, iar tanarul a facut dezvaluiri cu ochii in lacrimi la Antena Stars.