- Tradițiile de nunta au inceput deja acasa la Valentin și Codruța Sanfira. Celebrul artist și soția lui fac azi cununia religioasa și nunta. Toți cei dragi, in jur de 500 de invitați, le vor fi alaturi in aceasta zi. Iata primele imagini cu cei doi in ipostaza de miri!

- Primele imagini cu soția lui George Simion in rochie de mireasa! Ce ținute vor purta cei doi la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor. Petrecerea de maine seara se anunța a fi una fastuoasa, la care sunt invitate 10.000 de persoane.

- La doar cateva luni de la casnicie, Maria și Liviu de la Mireasa au decis ca trebuie sa puna stop poveștii lor de iubire și sa o ia de la capat. Tanara chiar asta a și facut, iar fosta concurenta și-a refacut viața și acum traiește o noua poveste de dragoste. Iata cum s-a afișat alaturi de partenerul…

- Cosmina și Alin de la „Mireasa”, sezon 3, s-au casatorit civil. Cei doi au postat primele imagini de la cununia civila. Cei doi foști concurenți au decis sa faca pasul cel mare și au spus DA in fața ofițerului de la Starea Civila. Cosmina și Alin s-au cunoscut in show-ul matrimonial de la Antena 1,…

- Alin și Cosmina au decis sa se casatoreasca. Cei doi concurenți din sezonul 3 Mireasa au spus “DA” In fața ofițerului de stare civila și au impartașit cu susținatorii imagini de la cel mai special moment din viața lor | FOTO.

- Ameri Nasrin s-a casatorit religios cu alesul inimii sale. Vedeta TV și partenerul sau de viața formeaza un cuplu de ani de zile, iar acum au ales sa-și uneasca destinele și in fața lui Dumnezeu.