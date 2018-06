Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu socheaza pe toata lumea! Chiar daca in urma cu mai putin de doua saptamani se filma in timp ce isi facea injectii in fata, bruneta nu s-a oprit. Astazi la mers din nou in cabinetul medicului estetician.

- N-ai sa crezi cum a slabit 10 kilograme si care este arma ei secreta impotriva celulitei! Vedeta este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, dar aspectul fizic si celebritatea nu i-au suprimat modestia. Amfitrioara emisiunii WOWbiz, cel mai tare show nocturn de divertisment, este populara,…

- Celulita este principala grija a femeilor, atunci cand vine vorba de frumusetea corpului lor. Aceasta este o modificare a pielii, aparand la suprafata acesteia, asemenea unei coji de portocala. Statisticile arata ca peste 90% dintre femei se confrunta cu aceasta problema, deoarece celulita apare, in…

- Femeile se afla mereu in cautarea diferitelor trucuri de infrumusețare și toate iși doresc o silueta perfecta, fara cusur. Din nefericire, 70% dintre acestea se confrunta cu o problema care le afecteaza vizibil imaginea de sine, creandu-le nenumarate complexe – și anume apariția celulitei și a vergeturilor.…

- Celulita este cel mai mare inamic al femeilor din toate timpurile. Deși incearca numeroase metode pentru a o combate, majoritatea doamnelor și domnișoarelor raman dezamagite, iar pielea lor continua sa aiba aspectul de „coaja de portocala”.

- Dieta de 10 zile cu banane sau dieta japoneza cu banane, așa cum mai este cunoscuta, a devenit extrem de populara și de apreciata in randul doamnelor care iși doresc sa scape de kilogramele in plus intr-un timp cat mai scurt. Nici n-ai idee cat de simpla este!

- Nicoleta Luciu a dezvaluit ca a reușit sa slabeasca in condițiile in care a mancat chiar și slanina. Ce-i drept, superba bruneta a devorat doar a zecea parte dintr-o porție normala. In prezent, vedeta locuiește la Miercurea Ciuc, alaturi de soț și de copii. De o buna perioada s-a retras din lumina reflectoarelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni.