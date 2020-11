Stiri pe aceeasi tema

- Un politician controversat din județul Neamț, cu patru partide la activ, a fost numit, la inceputul acestei saptamani, secretar de stat in Ministerul Mediului. Fost prefect PSD pus in funcție de Ionel Arsene, Vasile Panaite (49 de ani) apare drept un apropiat al acestuia in interceptarile dintr-un dosar…

- Bucureștean convins, Lucian Mindruța a vorbit in emisiunea La cina de la Digi 24 despre poluarea masiva din Capitala și din cauza celor care fumeaza. Jurnalistul ii condamna grav pe cei care arunca țigarile pe geamul mașinii, contribuind astfel la agravarea starii de sanatate a celor care locuiesc…

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama, impreuna cu copiii, au plecat la Timișoara, unde vedeta și-ar fi facut o noua intervenție la buze. Dupa ce s-au certat, Brigitte Sfat s-ar fi ascuns in baie de teama sa nu fie din nou lovita de soțul ei, potrivit SpyNews. Doar ca vedeta a avut parte de surpriza vieții…

- Primarul general, Gabriela Firea, afirma ca Guvernul nu a decontat banii cheltuiti pentru investitiile facute in domeniul sanatatii. "Cheltuiti si va decontam prin Ministerul Sanatatii, prin DSP. Niciun leu, stiti ce-i aia niciun leu? Peste 55 de milioane lei minus, bani care s-au luat de la santiere…

- Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor in urmacu mai mulți ani, dedicandu-și timpul familiei. Vedeta este casatorita și arepatru copii. Sora vedetei, Iuliana, a marturisit care este motivul pentru caresora ei a ales sa se retraga din televiziune. Iuliana Lucia a fost invitata la Star Matinal,…

- Nicoleta Luciu, soțul și cei patru copii ai lor s-au mutat de ceva timp in Targu Mureș. Chiardaca pentru bruneta desparțirea de orașul care a facut-o celebra a fost destulde grea, Nicoleta a renunțat la faima de dragul familiei, aparițiile sale inteleviziune fiind episodice. Acum, aceasta a luat o…

- Amalia Nastase a ajuns sa aiba o silueta de vis dupa perioada pandemiei ce a ținut-o mai mult in casa, deși in aceasta perioada multa lumea a luat in plus in greutate. Imagini senzaționale surprinse de paparazzii SpyNews.ro cu vedeta la un salon de infrumusețare de fițe.

- Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, incalca protocolul de colaborare pe Capitala cu cei de la PNL și critica dur politica de racolare a liberalilor. Voiculescu susține ca daca Darius Valcov ar fi ramas primar la Slatina, probabil ca acum era deja la PNL: „Cu tablourile și banii din pereți cu…