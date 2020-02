Stiri pe aceeasi tema

- Mark Stam, artist Global Records, devine din ce in ce mai cunoscut peste hotare. Dupa succesul din Romania și Republica Moldova, a venit randul Italiei sa se bucure de muzica sa. Platforma italiana de streaming TimMusic a adaugat melodia „Waiting” in playlistul HOT DANCE unde Mark Stam este front cover…

- CHIȘINAU, 4 ian – Sputnik. O femeie de 37 de ani din Vulcanești a fost transportata la Chișinau de un echipaj medical SMURD Galați. © Sputnik / Miroslav Rotari Serviciul mobil de urgența SMURD, lansat și in sudul țarii Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca starea femeii…

- O angajata a Parchetului Anticorupție din Republica Moldova a fost violata de doi barbați, dupa petrecerea de sfarșit de an, anunța observator.tv.Totul s-a intamplat in noaptea de 27 spre 28 decembrie 2019, dupa o petrecere de sfarșit de an organizata pentru angajații Parchetului Anticorupție…

- Evoluțiile politice din Republic Moldova sunt privite cu multa ingrijorare in Parlamentul European, a declarat europarlamentarul PMP, Traian Basescu, de la Strasbourg, intr-un interviu pentru trimisul special B1.ro. ”Pierderea guvernarii de catre Maia Sandu nu este o veste buna pentru…

- Artisti consacrati din Republica Moldova si Romania au incantat publicul cu romante intr-un concert extraordinar „Comori ale romantei”, joi, 12 decembrie, la Filarmonica Nationala din Chisinau. Evenimentul a fost organizat in colaborare cu Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Targoviște.

- Facultatea de Educatie Fizica si Sport Craiova, Școala Gimnaziala „Lascar Catargiu” Craiova si Asociatia ALLONS-Y Romania organizeaza maine, de la ora 10. 00, dezbaterea Bullying versus Sport. Activitatea se va desfasura la sediul FEFS, str. Brestei, nr.156, Aula Corneliu „Andrei Stroe”. Organizatorii…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 19.00, au votat la sectiile deschise in strainatate 252.392 de persoane in turul I la alegerile prezidentiale. Cei mai multi romani au votat in:Italia: 43.620Marea Britanie: 39.504Germania: 35.885Spania: 28.094Republica Moldova:…

- Procesul de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale este in plina desfașurare in strainatate. 28.712 alegatori au votat pana vineri, 8 noiembrie 2019, ora 16.00 (ora Romaniei), cei mai mulți in țarile in care sunt comunitați importante de romani - Spania, Italia, Germania, Marea Britanie,…