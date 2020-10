Deja nu mai este un secret pentru nimeni modul in care se transforma imediat Nicoleta Dragne, atunci cand vine vorba de critici care il implica pe micuțul sau. Recent, fosta ispita de la ”Insula Iubirii” a fost acuzata ca nu are grija de copilul sau, mai exact, ca nu-l ține corect in brațe! Vedeta nu s-a putut abține și a lansat un atac dur la adresa celor care au calcat-o pe ”coada”!