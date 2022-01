Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dragne, fosta ispita de la Insula Iubirii, a spus adevarul despre meseria pe care a practicat-o in Anglia, inainte sa devina celebra. Blondina a marturisit fanilor ei cum a ajuns in punctul in care este astazi și ce sacrificii a fost nevoita sa faca.

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, a ramas din nou singura, dupa ce s-a desparțit de partenerul de viața, cel alaturi de care iși creștea cele doua fetițe. Artista a divorțat de Sebastian Calu, barbatul alaturi de care are o fetița, in urma cu cațiva ani. ,,Oficial m-am desparțit…

- Relația dintre Liviu Kevin și Dodo a fost pusa la incercare de-a lungul timpului, iar cei doi au decis sa se separe definitiv. Dupa ce a nascut, artista nu a fost deloc de acord ca tatal copilului sa-l vada pe micuțul Patric Andrei, iar vedeta a marturisit ca acesta nu este prezent in viața ei. Iata…

- Fosta ispita de la Insula Iubrii este in al noualea cer de cand a devenit tatic. Mircea Moldovan nu-și mai incape in piele de bucurie, mai ales de cand bebelușul și mama lui au fost externați din maternitate și au venit acasa, acolo unde Mircea Moldovan a pregatit cu atenție și cu grija camera micuțului…

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, a demonstrat nu o data, ci de nenumarate ori, ca este o femeie foarte puternica. Vedeta a fost criticata in ultima perioada de internauți pe rețelele de socializare. Aceasta este extrem de activa in mediul online, dupa ce a ieșit din lumina reflectoarelor.…

- Fosta ispita de la Insula Iubirii, Bianca Pop, este curtata de o mulțime de barbați. Are un trup de invidiat și intotdeauna a recunoscut ca a avut parte de mai multe operații estetice care au ajutat-o sa arate spectaculos. Ei bine, schimbarile sunt de-a dreptul extravagante, iar internauții au recunoscut-o…