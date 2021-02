Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu este una dintre cele mai sincere și mai carismatice interprete de muzica populara, iubita de romanii de pretutindeni. Astfel ca acum, la Antena Stars, a recunoscut ca a ajuns pe mana medicului estetician. Vedeta spune la ce schimbare a apelat.

- Cu siguranța toata lumea o știe pe Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii care tot timpul era pe primele pagini ale tabloidelor și mereu la TV! Ei bine, va vine sa credeți sau nu, dar a renunțat la tot! Care e motivul pentru care a disparut din peisaj!

- Mircea Moldovan și-a facut toate admiratoarele sa suspine! Oficial, celebrul model nu mai este singur! Fosta ispita de la Insula Iubirii le-a impartașit fanilor de pe rețelele de socializare prima fotografie cu partenera lui, dezvaluindu-le astfel cu cine se iubește acum! Iata in ce ipostaza demna de…

- Nicoleta Dragne este cunoscuta publicului larg ca ”ispita” in emisiunea ”Insula Iubirii”, de la Antena 1. Recent, aceasta a adus pe lume o minune de baiețel, insa imediat dupa ce a nascut s-a confruntat cu depresia postnatala. Boala de care a suferit o fosta vedeta Antena 1 De aceasta boala, vedeta…

- Deși a dat dovada de mai multe ori in cadrul emisiunii ”Insula Iubirii” ca este o femeie extrem de puternica, iata ca depresia postnatala a lovit-o și pe ea. Fosta ispita a facut marturisiri halucinante la ”Xtra Night Show” despre cea mai grea perioada a vieții, prin care a trecut imediat dupa ce a…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, cu care a participat la Insula Iubirii traiește unele dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale. Tanara a anunțat ca este insarcinata, prin intermediul mai multor fotografii realizate langa bradul de Craciun.

- Bucurie mare in familia ”Insula Iubirii”. Alexandra Diaconescu, focoasa ispita a celebrului show, este insarcinata! Fosta iubita a lui Aurel va avea o fetița! Primele declarații ale blondinei, dupa ce a pierdut prima sarcina și a renascut!

- Nu mai este ispita la „Insula Iubirii”, insa face furori in mediul online. In ultima vreme Maria Ilioiu iși surprinde fanii cu tot felul de schimbari de look. Vedeta incearca sa gaseasca cea mai buna varianta a ei, iar pentru acest lucru cere și parerea internauților.