- Fostul capitan al lui Dinamo, Giani Kirița și fosta ispita de la Insula Iubirii, Andy Constantin, se vor lupta in cușca de MMA in cadrul evenimentului RXF SUperstar Edition. Andi a acceptat propvocarea și se antreneaza constant, iar meciul va avea loc pe 10 mai.

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai simpatice și mai frumoase artiste de la noi din țara. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, mai ales ca cel mai mare vis i s-a indeplinit.

- Fosta ispita continua sa fie asaltata de sute de mesaje și apeluri video din partea unor barbați necunoscuți care nu contenesc sa-i faca propuneri indecente. A facut noapte alba și a trebuit sa blocheze peste 750 de contacte, iar harțuitorul continua sa-i faca probleme.

- Vladuța Lupau a oferit o veste incredibila fanilor! Celebra cantareața este insarcinata și urmeaza ca in scurt timp sa iși stranga in brațe primul copil. Vedeta este extrem de fericita pentru cele ce urmeaza și susține ca abia așteapta sa ii povesteasca bebelușului ei perioada aceasta in care l-a ținut…

- Pepe este in culmea fericirii și urmeaza sa devina tata pentru a treia oara. Deși s-a scris ca Yasmine Ody este insarcinata in 7 luni, artistul clarifica situația și spune in cate luni e insarcinata, de fapt, iubita lui.La 42 de ani, Pepe va deveni tata pentru a treia oara și este mai fericit ca niciodata.…

- Fosta soție a lui Pepe este insarcinata? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tururor, asta dupa ce Raluca Pastrama s-a afișat pe rețelele de socializare cu o burtica suspecta, insa nimeni nu a oferit detalii despre o posibila sarcina.

- Georgina Rodriguez este foarte activa pe paginile de socializare și a postat primele poze insarcinata. Vedeta traiește clipe de vis alaturi de familie in Dubai și iși ține fanii la curent cu toate detaliile. Cum arata iubita lui Cristiano Ronaldo cu brutica.