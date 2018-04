Stiri pe aceeasi tema

- Pe bursa de gaze de la Viena (CEGH – Central European gas Hub) gazul se tranzactiona ieri cu 38,6 euro/MWh (409,16 euro/mia de metri cubi) in contextul in care pe 21 februarie un MWh de gaz se tranzactiona cu 21,5 euro.

- Inca un organism reprezentativ al companiilor petroliere critica decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de a modifica modalitatea de calcul a redeventelor pentru gazele romanesti, care urmeaza sa fie raportate la cotatia gazului din Austria, spunand ca aceasta nu reflecta realitatile…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Pretul de referinta al gazelor in baza caruia sunt calculate redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, motiv pentru care s-au pierdut la bugetul de stat incasari de peste 7 miliarde de lei, doar in perioada 2010-2015, dupa cum arata doua rapoarte al Curtii de Conturi, a declarat…