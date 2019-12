Nicolescu (Deloitte): Cred ca Standard & Poor's s-a grabit putin

Decizia Standard&Poor's de miercuri, de a inrautati perspectiva ratingului Romaniei de la stabila la negativa, a fost usor pripita si, cu siguranta, nu va avea efecte pozitive, a declarat, pentru AGERPRES, Razvan Nicolescu, partener in cadrul companiei de consultanta Deloitte.



"Nu e o veste buna pentru economia noastra. Desi sunt niste semne ingrijoratoare, cred ca cei de la S&P s-au grabit putin, luand, probabil, mai in serios decat e cazul anumite controverse politice", a spus Nicolescu.



In opinia sa, lucrurile se pot indrepta odata cu cresterea investitiilor publice.



…