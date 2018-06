Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Tender sustine ca Alina Bica nu s-ar mai afla in Costa Rica, asa cum s-ar fi crezut, dupa ce s-a aflat ca ar avea statut temporar de rezident, ci intr-un alt stat. Dupa ce a dat declaratii la Inalta Curte, in calitate de martor, sotia omului de afaceri Ovidiu Tender a facut cateva precizari…

- Nicole Tender, soția omului de afaceri Ovidiu Tender, a declarat marți, la ICCJ, ca Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, nu mai e in Costa Rica.”Am auzit ca e in Panama, nu in Costa Rica. Dar, voi știți ca e in Costa Rica. Eu așa știu. Cum considerați ca un procuror care zicea ca nu are bani ca…

- Nicole Tender, sotia omului de afaceri Ovidiu Tender, a declarat marti, la ICCJ, in procesul Alinei Bica, faptul ca i-a facut cadouri fostei sefe a DIICOT un ceas in valoare de 8.000 de euro si o poseta Luis Vuitton, dar si o statuie ce reprezenta justitia, cand a fost numita secretar de stat.

- Lumeajustitiei.ro publica in exclusivitate plangerea penala pe care fosta sefa DIICOT Alina Bica (foto centru) a formulat-o la PICCJ impotriva sefei DNA Laura Kovesi(foto stanga), cea care, asa cum insasi Bica a dezvaluit, a asteptat-o in capul scarilor din DNA in momentul in care a fost adusa la parchet…

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat luni, la Instanta suprema, ca a organizat o cina cu ambasadorii Olandei si Israelului, unde le-a spus acestora ca Alina Bica, care a participat si ea la intalnire, este "o fata de perspectiva" si are nevoie de sustinere internationala. Tender, aflat…

- Ovidiu Tender, a fost audiat, luni, ca martor, in dosarul in care Alina Bica este judecata alaturi de Adriean Videanu. Omul de afaceri le-a marturisit judecatorilor ca, dupa arestarea Alinei Bica și ramanerea in pronunțare a dosarului CAROM, a facut denunțuri din Cuba, prin e-mail sau fax, pe numele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca ministerul Justitiei nu a primit niciun document oficial din Costa Rica privind solicitarea Alinei Bica de acordare a statutului de refugiat politic, el subliniind ca nu Ministerul Justitiei este cel care permite unui inculpat sa paraseasca tara si nu ministerul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au declarat vineri ca Alina Bica nu a primit statutul de refugiat politic in Costa Rica, asa cum sustine avocatul acesteia, fosta sefa a DIICOT fiind solicitant cu un carnet provizoriu care expira in ianuarie 2019.Magistratii au respins…