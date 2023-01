Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a lipsit in ediția de duminica de la America Express, iar telespectatorii s-au intrebat de ce nu apare artista in emisiune alaturi de colega ei. Andreea Balan a fost nevoita sa continue singura cursa. La inceputul emisiunii, Irina Fodor a anunțat ca Andreea Antonescu nu o va insoți…

- Doja Cat a avut o apariție care a lasat pe toata lumea fara cuvinte la Paris Fashion Week. Artista a avut corpul acoperit cu peste 30.000 de cristale Swarovski. Saptamana Modei de la Paris a inceput pe 17 ianuarie și se va incheia oficial pe 26 ianuarie. Mai multe vedete și-au facut apariția in ținute…

- Lora paraseste Romania pentru o perioada de trei luni de zile. Anunțul a fost facut chiar de catre artista, luni, 9 ianuarie, pe pagina sa oficiala de Instagram. Cantareața a publicat un mesaj succint, in care ii indeamna pe utilizatorii online sa evite vizualizarea materialelor sale in viitorul apropiat,…

- Cristina Spatar a petrecut Revelionul alaturi de actualul soț, Vincețiu Mocanu, dar și de copiii ei din casnicia cu Alin Ionescu. Artista s-a bucurat sa-i aiba alaturi de ea pe Aida și Albert.Dupa o perioada grea in viața ei și dupa suferința provocata de divorț, Cristina Spatar este fericita și liniștit,…

- Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara și este in culme fericirii. Cantareața a avut parte de o vizita neașteptata la spital și s-a emoționat atat de mult incat i-a crescut tensiunea. Luni, 19 decembrie, Andreea Antonescu a nascut la un spital privat din București o fetița perfect sanatoasa.…

- Lora și-a surprins fanii cu un video pe Instagram in care probeaza o rochie de mireasa. Cantareața a anunțat ca inca nu va avea loc nunta cu Ionuț Ghenu, insa cand se va intampla va fi ea cea care va da vestea cea mare.De cațiva ani buni, Lora traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ionuț…

- Andreea Banica se muta in casa noua alaturi de familia ei. Construcțiile la noua locuința sunt in toi, iar artista a aratat cum va fi vila cand va fi gata. Cantareața este nerebdatoare sa se mute in noua casa, acolo unde muncitorii lucreaza intens pentru a termina totul la timp. Andreea Banica a postat…