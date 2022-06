Stiri pe aceeasi tema

- Nunta momentului in showbiz-ul romanesc! Florin Salam și partenera lui de viața, Roxana Dobre, iși vor uni astazi destinele și in fața lui Dumnezeu, iar cei doi s-au pregatit intens pentru marele eveniment care va avea loc pe plaja din Mamaia. Florin Salam și Roxana Dobre și-au facut apariția in urma…

- Florin Salam si Roxana Dobre s au decis sa si uneasca destinele la malul marii, in statiunea Mamaia, la Nuba. Roxana Dobre i a salutat pe cei prezenti la eveniment atunci cand a sosit. Aceasta poarta o rochie de mireasa alba.Se poate observa ca rochia este de un alb imaculat, la inaltimea evenimentului.…

- Fara indoiala, Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de la noi din țara. O vedem zilnic, de luni pana vineri, pe micile ecrane, in cadrul emisiunii pe care o și modereaza, Acces Direct. Mirela Vaida le-a aratat recent fanilor imagini de colecție cu locuința sa.

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), proaspat campion cu AC Milan in Serie A, s-a casatorit azi cu Antoaneta (34) intr-o locație splendida: Villa d’Este de pe malul lacului Como (Lombardia, nordul Italiei). Aproximativ 50 de persoane au luat parte la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui…

- Imagini din Calarasiul de altadata vor fi vazute la Muzeul Municipal in cadrul expozitiei "Fragmente de Calarasi". In premiera sambata, 14 mai, vor fi expuse fotografii cu cladiri care au fost demolate, imagini cu locuri pitoresti din orasul de pe malul Borcei, dar si din imprejurimi.

- Nunta de pomina! De asta a avut parte Brooklyn Beckham, fiul fostei membre a trupei Spice Girls, Victoria Beckham. El s-a insurat cu fiica unui miliardar, Nicola Peltz, noteaza click.ro. Opulenta la nunta de trei milioane de lire sterline a lui Brooklyn Beckham, de 23 de ani, care s-a casatorit cu Nicola…

- Cel mai așteptat eveniment al anului a avut loc in acest weekend, in Palm Beach, Florida. Nunta de 3,5 milioane de dolari s-a ridicat la așteptarile tuturor, iar rochia superba a miresei, invitații celebri și locația au creat un decor desprins parca din poveștile cu prinți și prințese.