- Amazon Studios a anuntat luni ca au inceput filmarile la "Being The Ricardos", noul lungmetraj al regizorului si scenaristului Aaron Sorkin ("The West Wing"), care ii va avea ca protagonisti pe Javier Bardem si Nicole Kidman, relateaza EFE. Bardem si Kidman vor interpreta in acest film un…

- Romania U21 a efectuat aseara antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Germania de la Euro U21. Meciul va fi azi de la 7 seara in Budapesta și va fi decisiv pentru calificarea in „sferturile” competiției. Inaintea acestei partide, FRF, a facut plangere la UEFA pentru acuzația de rasism. Romanii se…

- George Clooney si Julia Roberts vor juca din nou impreuna. Revista Variety scrie ca cele doua staruri din “Ocean’s Eleven” vor juca intr-o comedie romantica. Povestea este cam așa: un cuplu divorțat calatorește tocmai in Bali pentru a-și impiedica fiica sa se casatoreasca. Filmarile vor incepe chiar…

- Elon Musk pierde din nou titlul de „Cel mai bogat om al planetei”, dupa ce acțiunile Tesla par a fi iarași in scadere. Valoarea companiei de automobile electrice a scazut cu aproape 3% astazi, acest lucru insemnand ca fondatorul Amazon, Jeff Bezos, revine pe locul 1 in topul bogaților de pe glob. Analiștii…

- Netflix anunța oficial cine joaca in ”Sky Rojo”, noul serial de la creatorii ”La Casa de Papel”. Noul serial de televiziune de la Alex Pina și Esther Martinez Lobato, creatorii ”La Casa de Papel”, va avea premiera pe 19 martie. Serialul ”Sky Rojo”prezinta povestea tinerelor Coral, Wendy și Gina care…

- Știm deja ca dintre miliardarii lumii, Elon Musk are cele mai interesante ganduri cu privire la cum va arata lumea in urmatorii 10-20 de ani. De la mașini electrice, la tuneluri subterane, sau la trimis oameni in spațiu, Elon Musk pare sa aiba un plan pentru fiecare lucru. Ei bine, unul din proiectele…

- Elon Musk a revenit pe locul al doilea in topul celor mai bogați oameni din lume, in spatele CEO-ului Amazon, Jeff Bezos, dupa ce luni acțiunile companiei sale de vehicule electrice, Tesla, i-a scos 13,5 miliarde de dolari din buzunar. Acțiunile Tesla au scazut de la un maximum de 880 de dolari pe acțiune,…

- Cel mai in varsta jucator profesionist de fotbal din lume urmeaza sa implineasca, pe 26 februarie, 54 de ani. Unde joaca? La Yokohama FC, o echipa din prima liga japoneza, spun cei de la mundodeportivo.es. Kazuyoshi Miura este atacant și si-a prelungit cu un an contractul, fix cu o zi inainte sa inceapa…