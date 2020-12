Stiri pe aceeasi tema

- Surprize, surprize pentru Catalin Botezatu: celebrul designer iubește din nou? Cine este femeia care i-a furat inima? Va dam un pont: este roșcata! Creatorul de moda face dezvaluiri incredibile!

- Actuala sotie a lui Keith Urban dezgroapa trecutul si face noi marturisiri la aproape 20 de ani de la divortul de Tom Cruise. Ea sustine ca l-a implorat pe actor sa nu divorteze, dar el a fost de neclintit in decizia lui de-a pune capat casniciei de 10 ani cu ea. Iar socul divortului i-a cauzat un avort…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut din viata sa personala si a familiei sale secret de stat, iar atunci cand presa incearca sa ridice macar putin valul de pe acest mister, Putin este nemilos chiar si cu ziaristii apropiati Kremlinului, potrivit mass-media ruse, scrie agerpres.ro. Intrebat despre…

- Teatrul Nottara anunta faptul ca o colega a fost diagnosticata cu Covid-19 in urma testului. Are simptome usoare si se trateaza la domiciliu. A fost sunat DSP-ul si, dupa mai multe incercari, a raspuns! Ni s-au (recoman)dat pasii de urmat in aceasta situatie. Ne straduim sa-i respectam cu atentie si…

- Este una dintre cele mai indragite prezentatoare de televiziune și ne trezește dimineața de dimineața cu vești de la astre. Neti Sandu este destul de discreta cand vine vorba despre viața personala, dar acceptat sa povesteasca, in exclusivitate pentru Unica, anumite lucruri foarte, foarte interesante…

- Catalin Scarlatescu este indragit de fanii emisiunii „Chefi la cuțite” și nu puține sunt concurentele care vor sa mearga la el in echipa. Totuși, mulți se intreaba cine este iubita juratului!

- Lucian Avramescu Buni zori. Ceasul agatat pe perete arata șase fix, cu doua linii intepenite una peste alta și doar ata de borangic a secundarului pare a avea un pic de viata in ea. Lumina nu și-a scos inca șomoioagele de vata cafenie cu care șterge geamurile de noapte, iar eu ma gandesc la vizita prietenului…

- Dupa ce Mihai a vorbit despre viața sa persoanla, acum cea care i-a dat viața, Camelia Mitoșeru, a facut noi dezvaluiri despre relația dintre fiul sau și Noemi. Deși s-au desparțit de mai bine de un an, unul dintre ei a tot incercat ”sa dreaga busuiocul”.