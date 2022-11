Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a devenit in urma cu aproape un an mamica unei fetițe superbe, Anastasia, iar de cand micuța a venit pe lume, viața cantareței s-a schimbat in totalitate. Ea marturisește ca e mult mai responsabila și mult mai atenta la ce face, dar a devenit și mai organizata. Ca tot vorbim de organizare,…

- Pe 20 octombrie 2021, Ion Dichiseanu a murit la 87 de ani, in brațele fiicei lui. El avea grave probleme de sanatate și era internat de trei luni la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din București. Un an de zile a trecut de cand artistul s-a stins, insa Simona Florescu, fosta lui soție nu l-a uitat.…

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, s-a casatorit civil cu Florin, in luna mai, odata cu botezul fetiței lor. Aflata la petrecerea VIVA!, artista a vorbit despre legatura pe care o are cu soțul ei, dar și despre cum se menține in forma. Nicole Cherry traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi…

- Adina de la Heaven a fost ceruta in casatorie de Glance, tatal fetiței sale, dar a refuzat. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a explicat care este motivul pentru care nu vrea sa se casatoreasca cu iubitul ei.

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Dana Marijuana a avut parte de un scandal un cel de-al doilea fost soț. Artista a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca fostul ei partener ar fi sarit la bataie chiar in locuința ei. Cantareața are deja un nou iubit pe nume Teodor, iar fostul soț impreuna cu prietenul lui ar fi venit sa-l bata…

- Nicole Cherry ne-a dezvaluit in revista VIVA! de august cum de descurca in rolul de mama. Frumoasa artista și-a dorit dintotdeauna sa fie mama tanara, iar visul i s-a indeplinit la finele anului trecut, atunci cand a adus-o pe lume pe fiica ei, Anastasia. Iata ce ne-a povestit indragita cantareața despre…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sorina Guța a marturisit ca mai mulți indivizi au intrat in casa ei și i-au batut cu bestialitate nepotul. Cantareața trece prin clipe de groaza și se teme pentru familia ei. Ce a marturisit.