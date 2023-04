Stiri pe aceeasi tema

- In episodul 4, din data de 22 aprilie 2023 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Amna si Misha s-au transformat in Jessie J & Ariana Grande și au interpretat piesa "Bang Bang". Cum au reacționat jurații?

- Cea de-a doua ediție a emisiunii te cunosc de undeva, sezonul 19 a fost una cu provocari, dar și cu transformari spectaculoase, iar concurenții s-au luptat sa obțina primul loc in clasament și sa primeasca punctajul cel mare din partea juraților. Iata cine sunt caștigatorii!

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Adda și Radu Bucalae s-au transformat in Loredana Groza și au cantat celebra melodie „Apa”. Jurații au ras copios la momentul lor, pentru ca Radu Bucalae a imitat-o amuzant pe Loredana Groza. Iata ce au spus jurații…

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Nicole Cherry si Juno au avut o transformare spectaculoasa. Cei doi au deschis emisiunea din aceasta seara cu o melodie a lui Justin Timberlake. Iata cum au fost jurizați cei doi artiști de catre Mihai Petre și…

- Nicole Cherry a revenit in show-ul transformarilor de la Antena 1, dupa ce in urma cu 9 ani și-a facut incalzirea. Vedeta susține ca perseverența și rabdarea sunt ingredientele sigure spre succes. In ceea ce privește includerea lui Mihai Petre in schema de la masa juriului, artista ne-a spus ca el este…

- ADDA și Radu Bucalae au adus pe scena transforming show-ului doua personaje de poveste. Concurenții au uimit pe toata lumea cu interpretarea celebei piese pe pe coloana sonora a filmului Marry Poppins.

- Prima ediție a competiției ”Te cunosc de undeva” a inceput cu o surpriza de proporții pentru telespectatori. Emilian și WRS au facut un spectacol incendiar pe ritmurile lui Sam Smith, așa cum i-au obișnuit deja pe fani. Cei doi concurenți au revenit pe scena in sezonul 19, cu o dorința arzatoare de…

- Nicole Cherry va participa la „Te cunosc de undeva” alaturi de Poetul Rapp. Ce mesaj le-a transmis fanilor din mediul online imediat dupa ce s-a aflat de participarea ei in show-ul transformarilor de la Antena 1 și AntenaPLAY.