- Nicole Scherzinger a facut un spectacol de zile mari la Brașov, sambata, pe scena Festivalului de muzica Cerbul de Aur. Vedeta, in varsta de 40 de ani, a atras simpatia fanilor din Romania, dupa ce a luat in culise mai mulți tineri in scaune rulante. #cerbuldeaur2018 #Romania A post shared by Nicole…

- Dana Rogoz a trecut prin momente grele in weekend, dupa ce a cazut, tinandu-si la curent fanii cu informatii despre starea ei de sanatate. Din cate se pare, vedeta ar fi cazut pe picior, iar acesta i s-a umflat rapid, Dana Rogoz postand imediat o fotografie pe instastory. Ea isi intreba fanii daca scapa…

- Incepand de luni, 23 iulie, indragita actrita Edith Gonzalez le da intalnire telespectatorilor la Happy Channel. “Salome”, productia Televisa care i-a adus frumoasei vedete un rol memorabil, va putea fi urmarita de luni pana vineri, de la ora 16.00.

- Andreea Marin si-a ingrijorat fanii odata cu vizita pe care a facut-o la doua clinici private. Vedeta era camuflata si parea ca si-ar dori ca nimeni sa nu o vada. Andreea Marin a petrecut ceva timp la control, si-a facut analize, iar fanii au fost pusi imediat pe ganduri.

- Fetița și soțul Simonei Gherghe, intr-o imagine de colecție. Astazi este ziua de naștere a lui Razvan Sandulescu, iar prezentatoarea de la Antena 1 a surprins un moment emoționant intre acesta și micuța lor. Vedeta a publicat imediat imaginea. “Cand il pupa pe tata si in poze, that’s amore, vorba cantecului……

- Adele planuiește sa lanseze un nou album in preajma Craciunului anului 2019. Cantareața ar fi avut o intalnire in aceasta luna cu personalitați din industria muzicala și intenționeaza sa iși petreaca vara compunand.