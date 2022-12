Stiri pe aceeasi tema

- O colaborare la care pana acum fanii puteau doar visa, Nicole Cherry, rareș și Bogdan DLP s-au adunat pentru a canta impreuna o noua piesa de pe coloana sonora a filmului ,,Romina VTM”, ce urmeaza a fi lansat in luna ianuarie. ,,Te-am Așteptat” reprezinta mesajul unei inimi frante, care e gata sa ofere…

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au spus stop unei relații extrem de frumoase. Manelistul a fost cel care a decis sa incheie atat colaborarea profesionala, cat și cea amoroasa. Acum, dupa ce s-a aflat ca nu mai sunt impreuna, artistul a postat pe rețelele de socializare un mesaj care i-a șocat…

- Vestea ca Theo Rose este insarcinata a fost o veste de-a dreptul neașteptata, care a dat peste cap lumea showbiz-ului romanesc. Bogdan de la Ploiești, partenerul de scena al vedetei și totodata bun prieten de al lui Theo Rose, a oferit primele declarații despre sarcina artistei, in exclusivitate pentru…

- Bogdan de la Ploiești și-a anunțat fanii ca iși vinde mașina prin intermediul unul clip postat pe rețelele de socializare. Cantarețul a dat toate detaliile și deja pare ca au aparut primii doritori.

- In ultima vreme, viața personala a lui Bogdan de la Ploiești este tot mai des pe prima pagina a publicațiilor, mai ales, de cand și-a oficializat relația cu Cristina Pucean. Acum, artistul a marturisit, in cadrul unui podcast, ca este ruda cu renumitul vlogger, Selly. Iata ce a declarat acesta.

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a vorbit recent despre filmul in care va avea rolul principal. „Romina, viața mea” va fi lansat in perioada sarbatorilor de iarna. „De Craciun, cel mai probabil o sa ma vedeți in cinema pentru ca o sa fie lansat filmul „Romina, viața mea”. Momentan, sunt intr-o…

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica de petrecere din Romania. In ultimul timp, viața cantarețului de muzica de petrecere se afla in prim-plan in mediul online, mai ales de cand și-a oficializat relația cu celebra dansatoarea Cristina Pucean. Insa, acum, manelistul…

- Replici acide intre Tzanca Uraganu și Bogdan de la Ploiești! Cei doi artiști se bucura de un succes colosal pe plan profesional și au o relație de prietenie, insa ironiile nu au incetat sa apara intre ei. Bogdan de la Ploiești a fost cel care i-a lasat un comentariu artistului pe rețelele de socializare,…