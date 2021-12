Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar a fost invitata in cadrul emisunii Star Matinal, unde a facut marturisiri exclusiviste despre mutarea definitiva din Romania, dar și despre relația ei cu cei doi copii ai sai.

- Nicole Cherry a nascut pe 27 noiembrie, cu cateva zile inainte de a implini 23 de ani, o fetița perfect sanatoasa careia ea și partenerul ei de viața i-au pus numele Anastasia. Vedeta a aratat primele imagini cu micuța, dar a facut și declarații. „A venit prințesa”, a scris Nicole... The post Nicole…

- Bogdan Mocanu a avut parte de o surpriza neplacuta din partea unei prietenele din anturajul sau, astfel ca s-a ales cu toate roțile la mașina sparta. Gluma nu a venit deloc intr-un moment bun pentru artist, asta deoarece se trezise destul de tarziu și avea numeroase treburi de rezolvat. Ei bine, dupa…

- Un scandal neașteptat ar fi izbucnit intre doua angajate de la Antena Stars. Simona Hapciuc ar fi atacat-o pe prezentatoarea de la „Star Matinal” in baia de la Antena Stars. Asistenta TV face primele declarații despre conflict. Simona Hapciuc și Nasrin Ameri sunt colege la Antena Stars, insa se pare…

- Valentina Pelinel a ingrijorat publicul dupa ce a fost surprinsa in carje cu puțin timp in urma. Acum, soția lui Cristi Borcea dezvaluie ce i s-a intamplat, in exclusivitate, la Antena Stars. Iata primele declarații ale vedetei!

- Dima Trofim este fara doar și poate cel mai fericit tatic, asta deoarece ieri iubita lui, Angela, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Emoționat, prezentatorul Star Matinal, a vorbit despre momentul mult așteptat, dar a spus și ce nume au ales pentru micuța.