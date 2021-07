Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a nascut al treilea copil, ca acum Adela Popescu a luat pe toata lumea prin surprindere. In cadrul unei emsiuni TV, vedeta a facut primele declarații despre urmatoarea sarcina, unde mai pui ca a și pronunțat cuvantul ”gemeni”.

- Andreea Raicu a fost recent in vacanța in Grecia, acolo unde s-a bronzat și s-a distrat, dar a avut timp și de meditație. Invitata in emisiune la Maruța, vedeta a venit cu multa energie pozitiva, iar Catalin a observat asta imediat. Andreea Raicu, primele declarații despre sarcina Andreea Raicu pare…

- Elena Matei de la Chefi la cuțite, veste surpriza pentru fanii din mediul online. Fosta concurenta a lui Sorin Bontea a facut primele declarații despre sarcina. Cu toate ca iși dorește sa fie mamica tanara, frumoasa blondina este de parere ca toate se vor intampla la timpul lor. Tanara le-a raspuns…

- Nicole Cherry, care e insarcinata cu primul copil, a facut primele declarații despre nunta cu Florin Popa. Ea și iubitul ei nu se grabesc sa iși oficializeze relația, chiar daca vor deveni in curand parinți.Cantareața a anunțat ca, cel mai probabil, evenimentul va avea loc la anul.„Nu ne-am casatorit.…

- Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, a fost botezata, duminica, intr-o discretie totala. Doar cei doi parinti si cativa apropiati au participat la eveniment. Daca pana acum au pastrat discreția, iata ca prezentatoarea de la „Chefi la cutite” a dezvaluit cum a decurs evenimentul. „Duminica…

- Caștigatoarea primei ediții “MasterChef”, Aida Parascan, a anunțat zilele trecute ca a pierdut sarcina și ca viața ei a fost in pericol, intr-un mesaj sfașietor, postat pe conturile sociale. Aida Parascan, primele declarații dupa ce a pierdut sarcina Acum, la greu, barbatul caruia urma sa ii daruiasca…

- Au anunțat intr-un mod cu totul inedit ca așteapta al doilea copil. Andreea Ibacka a vorbit pentru prima data de acest moment din viața. Andreea Ibacka, primele declarații emoționante legate de a doua sarcina Bucurie imensa in familia lui Cabral și a Andreei Ibacka. Interpreta Monei Andronic din serialul…

- Pentru fanii serialelor difuzate de Atena 1, Irina Mohora nu mai este o necunoscuta. Tanara actrița este cunoscuta publicului larg din serialul ”Secretul Mariei”. Ajunsa la 36 de ani actrița are o familie fericita, și un baiețel superb, Zian. Fanii actriței se vor bucura sa auda noua veste pe care Irina…