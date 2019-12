Stiri pe aceeasi tema

- Noi extrageri Loto au avut loc duminica, 24 noiembrie. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,73 milioane lei (peste 3,5 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,6 milioane lei (peste 338.000 euro).

- Patru tineri din Alba Iulia au fost retinuti de politisti dupa ce au spart un local public si au furat 4.200 de lei. Banii furati i-au cheltuit la jocuri de noroc, in Alba Iulia si in Zlatna.

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca daca nu s-ar fi amanat Brexitul, "guvernul PSD ar fi lasat toti cetatenii britanici in aer", pentru ca nu a emis ordonanta de urgenta care reglementa situatia acestora, desi i s-a solicitat in repetate randuri. "Noroc ca s-a amanat…

- Klaus Iohannia a zis: ”Lumea aparține celor care citesc, pentru ca atunci cand citești o carte e ca și cum ai ține un vis intre palme. Noi, romanii, insa, nu citim destul. Așa ca va invit sa alegeți o carte pe care o indragiți, sa citiți o pagina și sa nominalizați un prieten, un coleg sau chiar…

- Antrenorul lui Sepsi Sf. Gheorghe, Csaba Laszlo (55 de ani), a declarat, luni, in urma rezultatului egal obținut de echipa sa, in fața lui Poli Iași, scor 1-1, ca, deși nu a caștigat, elevii sai au avut o evoluție buna, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu il lauda pe ministrul preferat…

- Surpriza de proporții la „Vocea Romaniei”, in cea de-a treia ediție de audiții pe nevazute de vineri seara, 20 septembrie, cand va avea loc o premiera. Și in aceasta seara, concurenții sunt deciși sa intoarca scaunele și sa-și gaseasca un loc in echipa unuia dintre cei patru antrenori: Tudor Chirila,…

- La tragerile loto de joi, 19 septembrie 2019, s-au inregistrat 16.707 de castiguri, in valoare totala de 718.354,13 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,70 milioane lei (peste 1,62 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare…

- Barbații care au schingiuit un cal și pe urma l-au folosit drept momeala pentru urși au fost identificați de polițiștii din Bistrița-Nasaud. Patru la numar, aceștia sunt acum cercetați pentru comiterea infracțiunii de ranirea și schingiuirea animalelor, doi fiind reținuți pentru 24 de ore. Pe langa…